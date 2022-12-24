Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Sivasspor: 1

Maçtan dakikalar

14. dakikada soldan topla ceza sahası içine giren Uğur'un yerden verdiği pasta Dia Saba, rakibinden sıyrılıp kale sahası içinden kayarak vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

29. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fall, rakibinden sıyrılıp soldan ceza sahasına giren Ben Ouannes'i gördü. Bu futbolcunun müsait pozisyonda şutunda top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

39. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Koita, pasını sol çaprazda müsait durumdaki Ben Ouannes'e aktardı. Bu futbolcu düzeltip şık bir plase vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Sarper Barış Saka, Furkan Ürün, Cemil Tunç

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Bruma, Petretta, Tirpan, Aytaç Kara, Fall, Ben Ouannes, Hajradinovic, Koita

Yedekler: Erdem, Donk, Tunay, Yunus, Eysseric, Tarkan, Ahmet Emin, Bahoken, Berat, Celina

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Camara, Uğur, Charisis, Ulvestad, Erdoğan, Robin, Dia Saba, Yatabare

Yedekler: Muammer Zülfikar, Murat Paluli, Max Gradel, Angielski, Emre Gökay, Ahmet Musa, Keita, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Dia Saba (dk. 15) (Sivasspor), Ben Ouannes (dk. 39) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Fall (Kasımpaşa)

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Samet Yalçın



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