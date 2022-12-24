Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Sivasspor: 2

Maçtan dakikalar

14. dakikada soldan topla ceza sahası içine giren Uğur'un yerden verdiği pasta Dia Saba, rakibinden sıyrılıpkale sahası içinden kayarak vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

29. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fall, rakibinden sıyrılıp soldan ceza sahasına giren Ben Ouannes'i gördü. Bu futbolcunun müsait pozisyonda şutunda top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

39. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Koita, pasını sol çaprazda müsait durumdaki Ben Ouannes'e aktardı. Bu futbolcu düzeltip şık bir plase vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1

54. dakikada sol kanatta topla buluşan Ben Ouannes'in ceza sahası içine gönderdiği ortada Koita gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

66. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı top Gradel'in önünde kaldı. Bu futbolcunun kale sahasının önünden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2

70. dakikada sağ kanatta topla buluşan Tirpan'ın ceza sahasına gönderdiği ortada arka direkte Fall uçarak kafayı vurdu ancak top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Sarper Barış Saka, Furkan Ürün, Cemil Tunç

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Bruma, Petretta (Bahoken dk. 68), Tirpan, Aytaç Kara (Yunus Mallı dk. 61), Fall, Ben Ouannes, Hajradinovic (Eysseric dk. 75), Koita

Yedekler: Erdem, Donk, Tunay, Tarkan, Ahmet Emin, Berat, Celina

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Camara (Murat Paluli dk. 46, Ahmet Musa dk. 82 ?), Uğur, Charisis (Gradel dk. 57), Ulvestad, Erdoğan, Robin (Keita dk. 75), Dia Saba, Yatabare

Yedekler: Muammer Zülfikar, Angielski, Emre Gökay, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Dia Saba (dk. 15), Gradel (dk. 66) (Sivasspor), Ben Ouannes (dk. 39) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Fall, Petretta, Ben Ouannes, Hajradinovic, Selçuk İnan (Teknik Direktör) (Kasımpaşa), Charisis, Dia Saba (Sivasspor)

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Samet Yalçın

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