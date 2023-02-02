Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 0

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Onur'un pasında topla buluşan Emrah'ın vuruşunda top yandan auta gitti.
8. dakikada Mane'nin ortasında ceza sahası içinde Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı
12. dakikada Ömer Ali'nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Duarte'nin kafa vuruşunda topkalenin üzerinden dışarıya gitti.
45+5. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Ogün Kamacı
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Arif, Carole, Kemen, Campanharo, Karimi, Emrah, Mane, Gökhan
Yedekler: Cenk, Attamah, Cardoso, İlhan, Baran Ali, Thiam, Ramazan, Ethem, Mert, Ackah
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Medipol Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Mesut Özil, Berkay, Deniz, Serdar, Okaka
Yedekler: Şengezer, Wu, Aleksıc, Keny, Szysz, Biglia, Muhammet, Edgar, Karzev, Caner
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Sarı kartlar: Kemen, Carole (Kayserispor)
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Gökhan ceza sahasına ortasında Ali Karimi topu ağlarla buluşturdu. 1-0
58. dakikada Lima'nın uzaktan sert vuruşunda kaleci Bilal topu kornere çeldi.
86. dakikada Thiam'ın pasında topla buluşan Cardoso'nun vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.
89. dakikada Caner'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Karzev'in vuruşunda direkten dönen top Keny'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top Bilal'a kaldı.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Ogün Kamacı
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Arif, Carole, Kemen (Ramazan dk. 86 ?), Campanharo, Karimi, Emrah (Thiam dk. 73), Mane (Cardoso dk. 64), Gökhan (İlhan dk. 86 ?) Yedekler: Cenk, Attamah, Baran Ali, Ethem, Mert, Ackah
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Medipol Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima (Karzev dk. 76) Mahmut, Mesut Özil (Aleksic dk. 46) Berkay, Deniz (Caner dk. 87 ?), Serdar (Keny dk. 76) Okaka
Yedekler: Şengezer, Wu, Szysz, Biglia, Muhammet, Edgar
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Ali Karimi (dk. 51) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Kemen, Carole (Kayserispor), Karzev (Medipol Başakşehir)
Ali Göç - Mükremin Kaya
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