Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Konyaspor: 1

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Cardoso'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırmak istedi. Ceza sahasına gelen topu önünde bulan Abdülkadir'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
15. dakikada Cardoso'nun pasıyla sağ kanattan topa hareketlenene Onur, topu ceza sahası içerisindeki Gavranovic'e çıkardı. Gavranovic, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0
26. dakikada Cikalleshi'nin kafayla savunmanın arkasına gönderdiği topu Abdülkerim filelere gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonucu pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol iptal oldu.
25. dakikada Cikalleshi'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rahmanovic'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden auta gitti.
41. dakikada Hadziahmetovic'in düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı atışını kullanan Guilherme, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 2-1
45. dakikada Guilherme'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Amilton'un vuruşunda top kaleci Bilal'de kaldı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, İbrahim Bozbey
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, Cardoso, Attamah, Abdulkadir, Mane, Mustafa, Gavranovic
Yedekler: Lung, Kolovetsios, Kemen, Gökhan, Emre Demir, Emrah, İlhan, İbrahim, Ramazan, Mert
Teknik Sorumlu: Taşkın Aksoy
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Amilton, Rahmanovic, Bytygi, Cikalleshi
Yedekler: Erten, Çekiçi, Uğurcan, Musa, Oğulcan, Alberk, Michalak, Ekrem
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Abdülkadir (dk. 6), Gavranovic (dk. 15) (Kayserispor), Guilherme (dk. 41 pen.)
Sarı kartlar: Attamah (Kayserispor), Abdülkerim (Konyaspor)
Turan Bulut - Yüksel Yıkılmaz