Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Antalyaspor: 0

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
23. dakikada sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Bünyamin'in şutunda top kaleci Sehic'ten sekti. Seken topu Mukairu kafayla boş kaleye göndermek istedi, ama Skubic son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
36. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Serdar'ın kafa vuruşunda top kaleci Boffin'de kaldı.
38. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutunu kaleci Boffin çeldi.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Deniz Caner Özaral
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Serdar, Amir, Soner, Bytyqi, Rahmanovic, Cikalleshi
Yedekler: Eray, Adil, Anicic, Ahmed Hassan, Çekiçi, Alper, Barış, Mpoku, Ahmet Karademir, Michalak
Teknik Direktör: İlhan Palut
Antalyaspor: Boffin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Bünyamin, Poli, Milosevic, Güray, Amilton, Doğukan Sinik, Mukairu
Yedekler: Doğukan Özkan, Floranus, Bahadır, Eren, Nuri, Wright, Ersin, Erkan, Ghacha, Gökdeniz
Teknik Direktör: Alfons Groenendijk
Sarı kartlar: Skubic, Amir, Soner (Konyaspor), Amilton (Antalyaspor)
Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin