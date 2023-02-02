Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - İstanbulspor: 1

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ceza sahası içi sağ çaprazına çevirdiği topa bekletmeden vuran Muric'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Jensen'de kaldı.

31. dakikada taç atışı sonrasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Bruno Paz 2 rakibini çalımlayıp yakın pozisyonda vuruşunu yaptı fakat kaleci Jensen gole izin vermedi.

37. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Bruno Paz ile verkaç yapan Çekiçi'nin şutunda kaleci Jensen çeldi. Kaleye doğru giden topu savunma çizgiden çıkardı. Savunmadan seken topu Çekiçi penaltı noktasına doğru çevirdi, bu pozisyonda ise Diouf röveşata denedi ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

40. dakikada Duhan'ın geri pasında topu kapan Diouf kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu yandandışarı yolladı.

42. dakikada Lokilo'nun sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Duahaney kafayla topu içeri çevirdi. Kale önünde Eze'nin yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

44. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lokilo'nun sert şutunda kaleci Sehic topu kornere çeldi.

45+2. dakikada Guilherme'nin sol kanattan kullandığı kornerde iyi yükselen Calvo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jensen'de kaldı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ümit Öztürk, Cem Özbay, Yusuf Bozdoğan

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bruno Paz, Muric, Çekiçi, Michalak, Diouf

Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Pavicic, Kahraman Demirtaş, Ikpeazu, Oğulcan Ülgün, Mehmet Büyüksayar, Ahmet Karademir, Cebrail Karayel

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Ba, Lokilo, Muammer Sarıkaya, Rroca, Ethemi, Eze

Yedekler: Alp Arda, Eslem Öztürk, Oğuzhan Berber, Vefa Temel, Emir Gültekin, Yusuf Özer, Guri, Ali Yaşar, Mehremic, Topalli

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Sarı kartlar: Bruno Paz (Konyaspor), Eze (İstanbulspor)

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

67. dakikada sol kanattan gelişen İstanbulspor atağında Ethemi'nin ceza sahasına gönderdiği topa Cebrail kayarak müdahale etti ve meşin yuvarlak ağlarlar buluştu. 0-1

74. dakikada Guilherme'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Calvo kafa vuruşunu yaptı ama top kaleci Jensen'de kaldı.

90+3. dakikada Michalak'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Calvo kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Jensen'in ellerinde kaldı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ümit Öztürk, Cem Özbay, Yusuf Bozdoğan

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Cebrail Karayel dk. 60), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bruno Paz (Oğulcan Ülgün dk. 60), Muric (Pavicic dk. 46), Çekiçi (Ikpeazu dk. 74), Michalak, Diouf

Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Kahraman Demirtaş, Mehmet Büyüksayar, Ahmet Karademir

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu (Ali Yaşar dk. 90+4 ?), Ba (Vefa Temel dk. 80), Lokilo (Emir Gültekin dk. 67), Muammer Sarıkaya, Rroca (Mehremic dk. 80), Ethemi, Eze (Topalli dk. 67)

Yedekler: Alp Arda, Eslem Öztürk, Oğuzhan Berber, Yusuf Özer, Guri

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gol: Cebrail Karayel (dk. 67 k.k.) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Bruno Paz, Michalak (Konyaspor), Eze, Okan Erdoğan, Duhaney (İstanbulspor)

Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin

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