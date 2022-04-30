Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fatih Karagümrük: 2

Maçtan dakikalar

23. dakikada sol kanatta topla buluşan Bytyqi'nin ceza sahasına kavisli gönderdiği topa kimse dokunamadı. Kale önünde seken top filelerle buluştu. 1-0

29. dakikada ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Ahmed Musa'nın şutunda kaleci Sehic, topu iki hamlede kontrol etti.

42. dakikada Bytyqi'nin pasıyla ceza sahasında kaleyi cepheden gören pozisyonda topla buluşan Soner'in şutu direkten döndü ve topu kale çizgisinde Caner çıkardı. Devam eden pozisyonda meşin yuvarlak Michalak'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

47. dakikada Bytyqi'nin pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Ahmed Hassan yerden kaleye gönderdiği top az farkla dışarı çıktı.

49. dakikada Emre'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Pesic'in yerden uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

50. dakikada sağ kanattan topu taşıyarak Michalak ceza sahasına girdi ve Ahmed Hassan'a pas çıkardı.Ahmed Hassan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

81. dakikada Karamoh'un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Samed'in yere düşerken uzak direğe yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-1

84. dakikada Caner'in sol kanattan yaptığı ortaya kale önünde Karamoh kaleci Sehic'ten önce dokundu ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Kamil Çetin

Konyaspor: Sehic, Skubic, Musa, Abdülkerim, Guilherme, Soner (Oğulcan dk. 71), Hadziahmetovic, Michalak (Amilton dk. 71), Çekiçi (Mpoku dk. 76), Bytyqi, Ahmed Hassan (Cikalleshi dk. 76)

Yedekler: Erten, Anicic, Uğurcan, Barış, Alberk, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Adnan (Levent dk. 46), Biglia (Bistrovic dk. 46), Ahmed Musa (Karamoh dk. 70), Emre (Salih dk. 87 ?), Borini (Samed dk. 79), Pesic

Yedekler: Utku, Balkovec, Alparslan, Salibur, Toure

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Bytyqi (dk. 23) (Konyaspor), Samed (dk. 81), Karamoh (dk. 84) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Adnan, Volkan Demirel (Teknik Direktör) (Fatih Karagümrük), Soner (Konyaspor)

Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin