Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 - Göztepe: 0

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Göztepe savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Cikalleshi sağ çaprazdan ceza sahasına girerek rakibini çalımladı ve kaleci Piric'i mağlup etti. 1-0

17. dakikada orta alanda kateden Çekiçi'nin pasıyla ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Bytyqi'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

22. dakikada Bytyqi'nin sol kanttan ceza sahasına yaptığı ortaya kaleye doğru gitti. Kaleci Piric'in son anda müdahale ettiği topu savunma uzaklaştırdı.

24. dakikada Skubic'in sağ kanattan ceza sahasına kullandığı taç atışında arka direğe aşırılan topta Bytyqi'nin kafa vuruşu isabetli olmadı.

28. dakikada Amilton sağ kanattan ceza sahasına girdi ve topu kale önündeki Cikalleshi'ye çevirdi. Cikalleshi'nin şık dokunuşunda kaleci Piric'ten seken topu Oğulcan tamamladı. 2-0

34. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Halil'in çaprazdan ceza alanına girip yerden arka direğe gönderdiği pozisyonda Ndiaye topu boş kaleye gönderemedi.

43. dakikada Oğulcan'a yapılan sert müdahale sonrası hakem Erkan Özdamar'ın VAR uyarısıyla direkt kırmızı kart gösterdiği Ndiaye oyun dışında kaldı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Esat Sancaktar

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Oğulcan, Hadziahmetovic, Amiton, Çekiçi, Bytyqi, Cikalleshi

Yedekler: Eray, Rahmanovic, Ahmed Hassan, Uğurcan, Barış, Musa, M'Poku, Alberk, Michalak, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Göztepe: Piric, Murat, Arslanagic, Kahraman, Berkan, Aytaç, Nwobodo, Soner, Halil, Ndiaye, Jahovic

Yedekler: Arda, Kerim, Lourency, Baku, Ege, Atakan, Di Santo, Yalçın, Tannane

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Cikalleshi (dk. 6 ), Oğulcan (dk. 28) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Ndiaye (dk. 45) (Göztepe)

Sarı kart: Murat (Göztepe)

Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin

