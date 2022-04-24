Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - A.Hatayspor: 0

Maçtan dakikalar
21. dakikada Hatayspor ceza sahasında savunmada Onur Ergün'ün pası kısa kalınca araya Aleksic girdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan yerden çektiği şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
33. dakikada sol taraftan Lima'nın ceza alanına gönderdiği ortaya iyi yükselen Aleksic'in penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Munir meşin yuvarlağı çeldi.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Arda Kardeşler, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Aleksic, Trezeguet, Gulbrandsen
Yedekler: Muhammed Şengezer, Ravil Tagir, Şener Özbayraklı, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Pizzi, Salih Uçan, Emre Çolak, Ömer Ali Şahiner, Atabey Çiçek
Teknik Sorumlu: Erdinç Sözer
A.Hatayspor: Munir, Lobjanidze, Sackey, Fatih Kurucuk, Adekugbe, Boudjemaa, Onur Ergün, Sadık Baş, Benzia, El Kaabi, Diouf
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Çamoğlu, Falette, Emre Kaplan, Eren Fansa, Kahraba, Selimcan Temel, Muhammed Mert, Saint-Louis, Bertuğ Özgür Yıldırım
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Sarı kart: Epureanu (Medipol Başakşehir)
Uygar Aydın - Samet Yalçın