Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Sivasspor: 1

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sol kanatta topla buluşan Mounir, ceza sahası önüne gelip çok sert vurdu ancak kaleci Ali Şaşal Vural bu pozisyonda gole izin vermedi.

9. dakikada sağ kanatta topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt ceza sahası önü sağ çaprazından yerden çok sert vurdu ancak kaleci Muhammed Şengezer uzanarak gole engel oldu.

12. dakikada Biglia sol çaprazdan ceza sahası içine girerek yerden şutunu gönderdi ancak Ali Şaşal Vural bu pozisyonda da başarılıydı.

33. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mounir'in şutunda kaleci Ali Şaşal Vural'dan dönen topu Deniz Türüç tamamlamak istedi ancak savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

45. dakikada atılan derin topta savunmanın arkasına sarkan Yatabare'nin karşı karşıya şutunda kaleci Muhammed'den seken topu Njie tamamlamak istedi ancak Ndayishimiye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda Hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

45+1. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Sabia, atışı kalecinin soluna doğru kullandı. Bu futbolcu topa vururken kaydı ancak yine de meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi. 0-1

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Ali Saygın Ögel

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali, Epureanu, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Traore, Berkay, Deniz Türüç, Mounir, Keny

Yedekler: Volkan Babacan, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Gürler, Aleksic, Azubuike, Nzaba, Muhammet Arslantaş, Ahmed Touba, Okaka, Caiçara

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Erdoğan, Robin Yalçın, Njie, Sabia, Yatabare

Yedekler: Muhammed Yıldırım, Appindangoye, Cofie, Gradel, Charisis, Angielski, Kader Keita, Hakan Arslan, Kaan Onaran, Mehmet Albayrak

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Sabia (dk. 45+1) (Sivasspor)

Bozhan Memiş - Uygar Aydın - Samet Yalçın



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.