Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Adana Demirspor: 1

17. dakikada sol tarafta topla buluşan Onyekuru, aynı alanda önce Belhanda daha sonra da N'Diaye ile duvar pası yaparak ceza sahası içine girdi ve sağ ayağı ile uzak köşeye şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak çok az farkla üstten auta gitti.

38. dakikada ev sahibi takımın sol taraftan kullandığı korner sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Ndayishimiye geriye doğru ceza yayı önündeki Serdar Gürler'e pasını çıkardı. Serdar'ın sert şutunda savunmaya da çarpan top kornere gitti.

41. dakikada Başakşehir atağında sol taraftan Limanın açıtığı ortada Okaka'nın kafa vuruşu üstten auta gitti.

50. dakikada sol kanattan Serdar Gürler'in içeri çıkardığı topa Ndayishimiye gelişine vurdu. Adana Demirspor savunmasında Rodrigues'e çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. Pozisyonu VAR da inceleyen Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi.

52. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Deniz Türüç'ün vuruşunda meşin yuvarlak sağ köşeden filelere gitti. 1-0

58. dakikada Adana Demirspor'un Belhanda ile sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti. 1-1

62. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ taraftan son çizgiye kadar inip ceza sahasına ortaladığı topu Serdar Gürler, düzgün bir vuruşla yakın direkten filelere yolladı. 2-1

75. dakikada Adana Demirspor atağında sağ taraftan Belhanda'nın içeri çevirdiği topta Akintola'nın gelişine vuruşunda kaleci Volkan topu direk dibinden kornere çeldi.

77. dakikada sağ taraftan ceza sahasına açılan ortada keleci Volkan Babacan'ın kontrol edemediği top Belhanda'nın önünde kaldı. Ceza sahası içinde sağına çekerek vuruşunda Duarte topu kornere çıkardı.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler, İbrahim Çağlar Uyarcan Ali Saygın Ögel



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Youssouf Ndayishimiye, Serdar Gürler (Patryk Szysz dk. 84 ?), Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan(Danijel Aleksic dk. 74), Deniz Türüç (Mounir Chouiar dk. 74), Stefano Okaka

Yedekler: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Batuhan Çelik, Philippe Keny, Francis Nzaba, Muhammet Arslantaş, Junior Caiçara

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu



Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Semih Güler, Rodrigues, N'Diaye, Stambouli(Gökhan İnler dk. 67), Yusuf Sarı(Akintola dk. 67), Henry Onyekuru (Gökhan Töre dk. 81 ?), Belhanda, Emre Akbaba (Gulbrandsen dk. 81 ?)

Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Bjarnason, Manev, İsmail Çokçalış, Erhun Öztümer

Teknik Direktör: Vincenzo Montella



Goller: Deniz Türüç (dk. 52), Serdar Gürler (dk. 62) (Başakşehir) Samet Akaydın (dk. 58) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Mahmut Tekdemir, Ahmed Touba (Başakşehir) Kevin Rodrigues, Belhanda (Adana Demirspor)

Yunus Kılıç - Mehmet Şirin Topaloğlu



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