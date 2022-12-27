Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Antalyaspor: 0

Maçtan Dakikalar

9. dakikada Soner'in sol taraftan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırdığı topa, gelişine sağ çaprazdan Bünyamin'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

29. dakikada Cemali'nin pasında savunma arkasında topu alan Wright sağ çaprazdan yaptığı vuruşta savunmanın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

57. dakikada sağ tarafta topla buluşan Deniz Türüç, yayın gerisine kadar ilerledi. Sağ çaprazdan sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşuran Deniz, takımını öne geçirdi. 1-0

66. dakikada Lucas Lima'nın sol çizgiden ceza sahası içerisine gönderdiği topu, kaleci Muhammed Alperen kontrol edemedi ve kale önünde topu önünde bulan Aleksic meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler (Szysz dk.69), Aleksic (Keny dk. 85 ?), Berkay Özcan (Deniz Türüç dk. 46), Chouiar (Nzaba dk.69), Okaka (Traore dk. 79)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Batuhan Çelik, Muhammet Arslantaş, Efe Koyuncu, Caiçara

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı (Floranus dk. 76), Ömer Toprak, Kudryashov, Cemali Sertel, Soner Aydoğdu (Hakan Özmert dk. 69), Ufuk Akyol, Gökdeniz Bayrakdar (Erkan Eyibil dk. 76), Luiz Adriano (Fredy dk. 69), Ghacha (Larsson dk. 27), Haji Wright

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Gerxhaliu, Mustafa Erdilman, Emre Uzun, Veysel Sarı

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Deniz Türüç (dk.57), Aleksic (dk.66), Emre Belözoğlu (dk.90+1) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Mahmut Tekdemir, Duarte (Başakşehir), Kudryashov (Antalyaspor)

Enes Gümüş - Mehmet Şirin Topaloğlu



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