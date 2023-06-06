Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Trabzonspor: 1

Maçtan Dakikalar
6. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Edin Visca'nın ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
16. dakikada sağ kanattan Lucas Biglia'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Keny'nin sağ çaprazdan vuruşunda Muhammet Taha Tepe meşin yuvarlağı çeldi.
21. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Deniz Türüç'ün ceza yayının sağından uzak köşeye vuruşunda kaleci Muhammet Taha Tepe meşin yuvarlağı kornere çeldi.
34. dakikada Adnan Januzaj'ın sağ kanattan pasında topu alan Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşunda meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 1-0
48. dakikada Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Eren Elmalı'ya çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
54. dakikada Joao Figueiredo'nun sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda defansa çarpan meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonunda devamında Adnan Januzaj'ın kale önünden vuruşunda Eren Elmalı son anda kayarak meşin yuvarlağı engelledi.
62. dakikada Serkan Asan'ın ceza sahası dışı sağından vuruşunda Lucas Biglia'dan seken topu alan Edin Visca yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
68. dakikada Enis Bardhi'nin, Lucas Biglia'yı çalımlayıp ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer'in elinden seken top üst direkten döndü.
79. dakikada Adnan Januzaj'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topu alan Serdar Gürler'in sol çaprazdan vuruşunda kaleci Muhammet Taha Tepe meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında topu alan Lucas Lima'nın ceza sahası dışı solundan yerden uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Bahattin Şimşek, Erdem Bayık, Kamil Çetin
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Leo Duarte, Ahmed Touba (Shaocong Wu dk. 66), Lucas Lima, Lucas Biglia (Batuhan Çelik dk. 86 ?), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Eden Karzev dk. 76), Adnan Januzaj (Berkay Aydoğmuş dk. 86 ?), Philippe Keny, Joao Figueiredo (Serdar Gürler dk. 66)
Yedekler: Volkan Babacan, Ayberk Kaygısız, Muhammet Arslantaş, Edgar Ie, Caner Erkin
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan (Engin Poyraz Efe Yıldırım dk. 86 ?), Taha Altıkardeş, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı (Salih Malkoçoğlu dk. 86 ?) Doğucan Haspolat (Jens Larsen dk. 46), Enis Bardhi, Emirhan Zaman (Darukhan Toköz dk. 74), Edin Visca (Oğuzhan Yılmaz dk. 90+1 ?), Arif Boşluk, Umut Bozok
Yedekler: Hakan Aydın, Abdurrahman Bayram, Ali Şahin Yılmaz
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Goller: Deniz Türüç (dk. 34), Eren Elmalı (dk. 48 k.k.), Lucas Lima (dk. 79) (Başakşehir), Edin Visca (dk. 62) (Trabzonspor)
Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu
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