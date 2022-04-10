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Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir: 2

Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir: 2
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir: 2

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor evinde Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Deniz'in ortasında Aleksic kafa ile topu altıpas çizgisine yönlendirdi. Uzaklaştırmak isteyen Goutas, hatalı hareketi ile topu kendi kalesinde buldu. 0-1
14. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Deniz'in şutunda Ali Şaşal, topu kontrol etmeyi başardı.
16. dakikada Uğur'un ortasında Hakan, topa kafası ile dokundu. Top kaleci Volkan'da kaldı.
24. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Erdoğan, sert bir şutla kaleyi hedef aldı. Volkan topu çıkartmayı başardı.
35. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Uğur'un şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, İlker Takpak
Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Caner, Ahmet, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Yatabare, Gradel
Yedekler: Emre, Appindangoye, Cofie, Sefa, Garcia, Moussa, Kerem, Koray, Ziya, Özkan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Medipol Başakşehir: Volkan, Duarte, Epureanu, Caiçara, Lima, Tolga, Mahmut, Deniz, Aleksic, Trezeguet, Okaka
Yedekler: Muhammet, Hasan, Serdar, Şener, Fernandes, Guldbrandsen, Efe, Salih, Metin, Atabey
Teknik Direktör: Erinç Sözer
Gol: Goutas (dk. 3 kk.)(Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Uğur (Sivasspor), Mahmut (Medipol Başakşehir)

Oğuzhan Sarzep - Volkan Kaplan

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