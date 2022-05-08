Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 2

Maçtan dakikalar
2. dakikada konuk sol çaprazdan Eren'in ortasında kale önünde Yusuf'un şutunu kaleci Abdulsamed son anda çeldi.
7. dakikada sağ kanattan Gökhan'ın ortasında ceza sahası içinde Umar Aminu kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1
11. dakikada sağ kanattan hücuma çıkan konuk ekipte ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Yusuf'un kaleye çektiği sert şut direğe çarparak filelerle buluştu. 0-2
22. dakikada Tetteh'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top direğe çarparak auta çıktı.
40. dakikada Gökhan'ın sağ kanattan kale önüne ortasında Sabo'nun kafa vuruşunu kaleci Abdulsamed çift yumrukla uzaklaştırdı.
45. dakikada kontratağa çıkan Yeni Malatyaspor'da H. Osman'ın ortasında topu iyi takip eden Rahman Buğra, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-2
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Sarper Barış Saka, Ali Saygın Ögel, Gökhan Barcın
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Barış, Campi, Muhammed (Karim Hafez dk. 32), Gameli, Rahman Buğra, Nshimirimana, Atakan, H. Osman, Mert Miraç, Tetteh
Yedekler Murat, Ahmet Eyüp, Yiğit Ulaş, Halil İbrahim, Emircan, Erşan, Umut, Berat Yaman, Berat Mert
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Çaykur Rizespor: Gökhan, Ponck, Emirhan, Gökhan, Eren, Phiri, Sabo, Yusuf, Deniz, Umar, Cisse
Yedekler: Zafer Görgen, Holmen, Selim Ay, Tyler Domınıc Boyd, Cesar Medeıros, Kubilay Kanatsızkuş, Pohjanpalo, Efe Tecimer, Bolasie Yala, Cemali Sertel
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Rahman Buğra (dk. 45) (Yeni Malatyaspor), Umar (dk. 7), Yusuf (dk. 11) (Ç.Rizespor)
Sarı kart: Gökhan (Ç.Rizespor)
Cahit Özçelik - Numan Güder