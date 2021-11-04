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Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta programı
Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta, yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı yarın, 6 ve 7 Kasım'da oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmalarında Gaziantep FK - Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor - A. Alanyaspor mücadele edecek. Haftanın önemli müsabakasında Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk edecek. Galatasaray ise deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak. Bu haftanın ardından milli takım arasına geçilecek.

Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa
20.00 Çaykur Rizespor - A. Alanyaspor

6 Kasım Cumartesi

13.30 D.G. Sivasspor - GZT Giresunspor
16.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir
16.00 F.T. Antalyaspor - Altay
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor

7 Kasım Pazar

13.30 Göztepe - İ.H. Konyaspor
16.00 V. Fatih Karagümrük - Galatasaray
16.00 Adana Demirspor - A. Hatayspor
19.00 Fenerbahçe - Y. Kayserispor

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