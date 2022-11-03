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Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta heyecanı yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta heyecanı yarın, 5 Kasım, 6 Kasım ve 7 Kasım'da oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakalarında Ümraniyespor ile Alanyaspor ve Kasımpaşa ile MKE Ankaragücü karşılaşacak. Bu hafta derbide Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda mücadele edecek. Trabzonspor da Konyaspor'u konuk edecek. Haftanın kapanış müsabakalarında ise Fenerbahçe ile Sivasspor ve Hatayaspor ile de Başakşehir karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 13. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Ümraniyespor - Alanyaspor: Ali Şansalan
20.00 Kasımpaşa - Ankaragücü: Ümit Öztürk

5 Kasım Cumartesi

14.30 Giresunspor - İstanbulspor: Sarper Barış Saka
20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler

6 Kasım Pazar

14.30 Gaziantep FK - Kayserispor: Erkan Özdamar
17.00 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Abdulkadir Bitigen
20.00 Trabzonspor - Konyaspor: Zorbay Küçük

7 Kasım Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Hüseyin Göçek
20.00 Hatayspor - Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa

Oğuzhan Ort
 

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