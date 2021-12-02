Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın, 4, 5 ve 6 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Lider Trabzonspor, Adana Demirspor ile sahasında mücadele edecek. Galatasaray, Altay'ı; Fenerbahçe de Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş
4 Aralık Cumartesi
13.30 Aytemiz Alanyaspor - D.G. Sivasspor
16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor
19.00 Galatasaray - Altay
5 Aralık Pazar
13.30 Y. Kayserispor - F.T. Antalyaspor
16.00 A. Hatayspor - Medipol Başakşehir
16.00 GZT Giresunspor - V. Fatih Karagümrük
19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
6 Aralık Pazartesi
20.00 İ.H. Konyaspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor
20.00 Göztepe - Gaziantep FK