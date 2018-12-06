Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta programı

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunda 15. hafta heyecanı yarın, 8 Aralık Cumartesi, 9 Aralık Pazar ve 10 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan mücadelelerle yaşanacak. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Alanya deplasmanına çıkarken, Galatasaray Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Fenerbahçe, Akhisarspor'a konuk olacakken, Kasımpaşa ise Kayserispor'u misafir edecek. Lider Başakşehir de deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak mücadelelerin programı şu şekilde:

Yarın

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş

8 Aralık Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor - Göztepe

16.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor

19.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor

9 Aralık Pazar

13.30 BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor

16.00 Bursaspor - Antalyaspor

19.00 Akhisarspor - Fenerbahçe

10 Aralık Pazartesi

20.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir

20.00 Kasımpaşa - Kayserispor