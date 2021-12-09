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Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası yarın oynanacak Altay - Hatayspor maçı ile başlayacak.

Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yarın, 11, 12 ve 13 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Altay, Hatayspor'u ağırlayacak.

Lider Trabzonspor da Antalyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş ise evinde Kayserispor ile karşılaşacak. Haftanın son gününde Galatasaray, Sivasspor ile Fenerbahçe de Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 16. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Altay - A. Hatayspor

11 Aralık Cumartesi

13.30 V. Fatih Karagümrük - İ. H. Konyaspor
16.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa
16.00 Çaykur Rizespor - Göztepe
19.00 F. T. Antalyaspor - Trabzonspor

12 Aralık Pazar

13.30 Adana Demirspor - GZT Giresunspor
16.00 Ö. K. Yeni Malatyaspor - A. Alanyaspor
19.00 Beşiktaş - Y. Kayserispor

13 Aralık Pazartesi

18.00 D. G. Sivasspor - Galatasaray
20.30 Gaziantep FK - Fenerbahçe

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