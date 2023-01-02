Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçları yarın, 4 Ocak Çarşamba ve 5 Ocak Perşembe günü oynanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Ümraniyespor, Hatayspor'u ağırlayacak. Günün bir diğer müsabakasında ise Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Hafta; Adana Demirspor - İstanbulspor ve Trabzonspor - Giresunspor maçlarıyla sona erecek.

Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:

Yarın

17.00 Ümraniyespor - Hatayspor

20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe

4 Ocak Çarşamba

17.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük

17.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor

20.00 Konyaspor - Sivasspor

20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü

5 Ocak Perşembe

17.00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir

20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor

20.00 Trabzonspor - Giresunspor

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