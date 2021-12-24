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Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın, 26 Aralık Pazar ve 27 Aralık Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 19. haftada görev alacak hakemler şu şekilde:

Yarın

13.30 Kasımpaşa - Altay: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Galatasaray - Antalyaspor: Ali Şansalan
16.00 Giresunspor - Hatayspor: Volkan Bayarslan
19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

26 Aralık Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantep Futbol Kulübü: Cüneyt Çakır
16.00 Göztepe - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy
19.00 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

27 Aralık Pazartesi

20.00 Kayserispor - Sivasspor: Ümit Öztürk
20.00 Konyaspor - Beşiktaş: Mete Kalkavan

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