Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta heyecanı yarın, 13 Ağustos Cumartesi, 14 Ağustos Pazar ve 15 Ağustos Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Trabzonspor evinde Hatayspor ile karşılaşacak. Galatasaray da sahasında Giresunspor ile mücadele edecek. Beşiktaş ise bu hafta Alanyaspor'a konuk olacak. Haftanın kapanış maçlarında Konyaspor ile Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:
12 Ağustos Cuma
21.00 Trabzonspor - A. Hatayspor
13 Ağustos Cumartesi
19.15 Y. Kayserispor - İstanbulspor
21.45 Galatasaray - Giresunspor
21.45 Adana Demirspor - D.G. Sivasspor
14 Ağustos Pazar
19.15 Ümraniyespor - F.T. Antalyaspor
19.15 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü
21.45 Alanyaspor - Beşiktaş
15 Ağustos Pazartesi
19.15 A. Konyaspor - Medipol Başakşehir
21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe
Oğuzhan Ort