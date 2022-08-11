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Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftası yarın oynanacak Trabzonspor - Hatayspor maçı ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta heyecanı yarın, 13 Ağustos Cumartesi, 14 Ağustos Pazar ve 15 Ağustos Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Trabzonspor evinde Hatayspor ile karşılaşacak. Galatasaray da sahasında Giresunspor ile mücadele edecek. Beşiktaş ise bu hafta Alanyaspor'a konuk olacak. Haftanın kapanış maçlarında Konyaspor ile Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:

12 Ağustos Cuma

21.00 Trabzonspor - A. Hatayspor

13 Ağustos Cumartesi

19.15 Y. Kayserispor - İstanbulspor
21.45 Galatasaray - Giresunspor
21.45 Adana Demirspor - D.G. Sivasspor

14 Ağustos Pazar

19.15 Ümraniyespor - F.T. Antalyaspor
19.15 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü
21.45 Alanyaspor - Beşiktaş

15 Ağustos Pazartesi

19.15 A. Konyaspor - Medipol Başakşehir
21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe

Oğuzhan Ort
 

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