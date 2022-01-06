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Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın, 8 Ocak Cumartesi, 9 Ocak Pazar ve 10 Ocak Pazartesi günü oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belirlendi. TFF'den yapılan açıklamada, 20. haftadaki karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Trabzonspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

8 Ocak Cumartesi

13.30 Gaziantep FK - V. Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük
16.00 A. Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Kasımpaşa - A. Hatayspor: Sarper Barış Saka
19.00 Galatasaray - GZT Giresunspor: Arda Kardeşler

9 Ocak Pazar

13.30 Konyaspor - Sivasspor: Cüneyt Çakır
16.00 Kayserispor - Altay: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Göztepe - Antalyaspor: Hüseyin Göçek
19.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Alper Ulusoy

10 Ocak Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Adana Demirspor: Halil Umut Meler

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