Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın, 8 Ocak Cumartesi, 9 Ocak Pazar ve 10 Ocak Pazartesi günü oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belirlendi. TFF'den yapılan açıklamada, 20. haftadaki karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Trabzonspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
8 Ocak Cumartesi
13.30 Gaziantep FK - V. Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük
16.00 A. Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Kasımpaşa - A. Hatayspor: Sarper Barış Saka
19.00 Galatasaray - GZT Giresunspor: Arda Kardeşler
9 Ocak Pazar
13.30 Konyaspor - Sivasspor: Cüneyt Çakır
16.00 Kayserispor - Altay: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Göztepe - Antalyaspor: Hüseyin Göçek
19.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Alper Ulusoy
10 Ocak Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Adana Demirspor: Halil Umut Meler