İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında yarın Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında heyecan yarın ve 23 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Fenerbahçe de deplasmanda Sivasspor ile mücadele edecek. Haftanın kapanış karşılaşmasında ise Galatasaray lider Trabzonspor'u konuk edecek.
Süper Lig'de 23. hafta programı şöyle:

Yarın

13.30 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş
16.00 Sivasspor - Fenerbahçe
16.00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük
19.00 Medipol Başakşehir - Göztepe

23 Ocak Pazar

13.30 Kasımpaşa - Kayserispor
13.30 Hatayspor - Çaykur Rizespor
16.00 Altay - Konyaspor
16.00 GZT Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor
16.00 Antalyaspor - Gaziantep FK
19.00 Galatasaray - Trabzonspor

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.