İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 5 Şubat Cumartesi ve 6 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bu hafta görev alacak hakemler de belli oldu.

Süper Lig'in 24. haftasında karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Konyaspor - GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır
20.00 Kayserispor - Hatayspor: Kadir Sağlam

5 Şubat Cumartesi

13.30 Gaziantep FK - Sivasspor: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
16.00 Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
19.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

6 Şubat Pazar

16.00 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: Halil Umut Meler
16.00 A. Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan
19.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Göztepe - Altay: Sarper Barış Saka

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.