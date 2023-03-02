Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta yarın başlayacak

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 4 Mart Cumartesi, 5 Mart Pazar ve 6 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında yarın Alanyaspor ile Başakşehir saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Adana Demirspor ve İstanbulspor ise haftayı BAY geçecek.
Ligin 24. haftasında oynanacak maçların programı şu şekilde:
Yarın
20.00 Corendon Alanyaspor - Medipol Başakşehir
4 Mart Cumartesi
13.30 Fatih Karagümrük - DG Sivasspor
16.00 Trabzonspor - Ümraniyespor
19.00 Kayserispor - Fenerbahçe
5 Mart Pazar
16.00 Konyaspor - Giresunspor
19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü
6 Mart Pazartesi
20.00 Kasımpaşa - Antalyaspor
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