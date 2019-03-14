Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın, 16 ve 17 Mart'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Sivasspor'u ağırlayacak. Göztepe, Beşiktaş'ı konuk edecekken, lider Başakşehir ise Kayserispor ile deplasmanda oynayacak. Haftanın kapanış müsabakasında ise Galatasaray, Bursaspor deplasmanına gidecek.

Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

Yarın

20.30 Fenerbahçe - DG Sivasspor

16 Mart Cumartesi

13.30 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor

16.00 BB Erzurumspor - Trabzonspor

16.00 Akhisarspor - Kasımpaşa

19.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor

19.00 Beşiktaş - Göztepe

17 Mart Pazar

13.30 E. Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü

16.00 İM Kayserispor - Medipol Başakşehir

19.00 Bursaspor - Galatasaray