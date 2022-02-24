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Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yarın, 26 Şubat Cumartesi, 27 Şubat Pazar ve 28 Şubat Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Adana Demirspor - Antalyaspor ve Trabzonspor -Kayserispor karşı karşıya gelecek. Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile, Galatasaray da evinde Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Süper Lig'de 27. hafta programı şöyle:

Yarın

20.00 Adana Demirspor - F.T. Antalyaspor
20.00 Trabzonspor- Y. Kayserispor

26 Şubat Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir - V. Fatih Karagümrük
19.00 D.G. Sivasspor - Beşiktaş

27 Şubat Pazar

13.30 GZT Giresunspor - Göztepe
13.30 Altay - Gaziantep FK
16.00 A. Hatayspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor
16.00 A. Alanyaspor - İ.H. Konyaspor
19.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor

28 Şubat Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

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