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Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası yarın oynanacak Hatayspor-Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında heyecan yarın, 13 Mart Pazar ve 14 Mart Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Hatayspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Lider Trabzonspor, bu hafta Göztepe'yi konuk edecek. Haftanın önemli müsabakasında derbide Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe de Alanyaspor ile deplasmanda oynayacak.

Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

Yarın

13.30 Hatayspor - Fatih Karagümrük
16.00 Altay - Yeni Malatyaspor
16.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
19.00 Trabzonspor - Göztepe

13 Mart Pazar

13.30 Kayserispor - Konyaspor
16.00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor
16.00 Adana Demirspor - Sivasspor
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe

14 Mart Pazartesi

20.00 GZT Giresunspor - Gaziantep FK
20.00 Galatasaray - Beşiktaş

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