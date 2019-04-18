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Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta programı
Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta yarın oynanacak Kasımpaşa - Bursaspor maçıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yarın, 20, 21 ve 22 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Kasımpaşa, Bursaspor'u ağırlayacak. Lider Başakşehir, Çaykur Rizespor'u konuk edecekken, takipçisi Galatasaray da Türk Telekom Stadyumu'nda Kayserispor ile mücadele edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Alanyaspor ile oynayacak. Haftanın kapanışında ise Sivasspor ile Beşiktaş karşılaşacak. 

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:  

 

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