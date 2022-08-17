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Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta heyecanı 19, 20, 21 ve 22 Ağustos'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Süper Lig'de 3. hafta oynanacak müsabakaların hakemleri belli oldu. Haftanın açılış mücadelesinde karşı karşıya gelecek Ümraniyespor - Galatasaray maçını Ali Şansalan yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan, Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarına göre Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler şöyle:

19 Ağustos Cuma

21.00 Ümraniyespor - Galatasaray: Ali Şansalan

20 Ağustos Cumartesi

19.15 Giresunspor - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
19.15 A. Hatayspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
21.45 FT Antalyaspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

21 Ağustos Pazar

19.15 Medipol Başakşehir - Y. Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

22 Ağustos Pazartesi

19.15 DG Sivasspor - Alanyaspor: Ümit Öztürk
19.15 İstanbulspor - Konyaspor: Burak Şeker
21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen

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