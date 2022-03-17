Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın, 19 Mart Cumartesi ve 20 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Haftanın açılış mücadelelerinde Çaykur Rizespor ile Trabzonspor ve Fatih Karagümrük ile de Kayserispor karşı karşıya gelecek. Bu hafta Beşiktaş evinde Hatayspor ile oynayacak. Galatasaray ise deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Haftanın kapanış maçında da Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek.
Süper Lig'de 30. hafta programı şöyle:
Yarın
20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor
20.00 V. Fatih Karagümrük - Yuketel Kayserispor
19 Mart Cumartesi
13.30 Ö. K. Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
16.00 Göztepe - A. Alanyaspor
16.00 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir
19.00 Beşiktaş - A. Hatayspor
20 Mart Pazar
13.30 F. T. Antalyaspor - GZT Giresunspor
13.30 D. G. Sivasspor - Altay
16.00 Gaziantep FK - Galatasaray
19.00 Fenerbahçe - İ.H. Konyaspor