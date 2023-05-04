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Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı 6 Mayıs Cumartesi, 7 Mayıs Pazar ve 8 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Süper Lig'de 33. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

6 Mayıs Cumartesi

19.00 FTA Antalyaspor - Beşiktaş: Mete Kalkavan
21.00 Adana Demirspor - Corendon Alanyaspor: Hüseyin Göçek

7 Mayıs Pazar

13.30 Ümraniyespor - DG Sivasspor: Burak Şeker
16.00 A. Konyaspor - Y. Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 B. Giresunspor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

8 Mayıs Pazartesi

20.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü: Erkan Özdamar
20.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

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