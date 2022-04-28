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Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 35. haftada yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın, 30 Nisan ve 1 Mayıs'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmalarında Fenerbahçe ile Gaziantep FK ve Giresunspor ile Adana Demirspor mücadele edecek. Trabzonspor evinde Antalyaspor ile oynayacak ve puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Bu hafta Galatasaray da Sivasspor'u konuk edecek. Beşiktaş ise deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

Yarın

20.30 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
20.30 GZT Giresunspor - Adana Demirspor: Halil Umut Meler

30 Nisan Cumartesi

16.00 İ.H. Konyaspor - V. Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
16.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy
20.30 A. Hatayspor - Altay: Abdulkadir Bitigen
20.30 Trabzonspor - F.T. Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

1 Mayıs Pazar

16.00 Y. Kayserispor - Beşiktaş: Erkan Özdamar
16.00 A. Alanyaspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
20.30 Galatasaray - D.G. Sivasspor: Kadir Sağlam
20.30 Göztepe - Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

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