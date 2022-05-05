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Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta yarın oynanacak 2 karşılaşma ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında heyecan yarın, 7 Mayıs Cumartesi, 8 Mayıs Pazar ve 9 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakalarında Hatayspor ile Trabzonspor, Gaziantep FK ile de Kayserispor karşılaşacak. Bu hafta derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Galatasaray da Başakşehir ile deplasmanda mücadele edecek. Hafta Antalyaspor - Konyaspor karşılaşmasıyla tamamlanacak.

Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 A. Hatayspor - Trabzonspor
20.00 Gaziantep FK - Y. Kayserispor

7 Mayıs Cumartesi

16.00 D.G. Sivasspor - Kasımpaşa
16.00 V. Fatih Karagümrük - Göztepe
19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray
19.00 Adana Demirspor - A. Alanyaspor

8 Mayıs Pazar

16.00 Altay - GZT Giresunspor
16.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

9 Mayıs Pazartesi

20.00 F.T. Antalyaspor - İ.H. Konyaspor

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