İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta heyecanı başlıyor
Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig’de 7. hafta heyecanı yarın Galatasaray-Konyaspor ve Hatayspor-Kayserispor maçlarıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında heyecan yarın, 17 Eylül Cumartesi ve 18 Eylül Pazar oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış günü 2 maç ile başlayacak. Galatasaray, Konyaspor'u, Hatayspor ise Kayserispor'u konuk edecek. Beşiktaş da deplasman İstanbulspor'a konuk olacak. Medipol Başakşehir ise evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın

20.00 Galatasaray - Konyaspor
20.00 A.Hatayspor - Y.Kayserispor

17 Eylül Cumartesi

17.00 Ümraniyespor - Kasımpaşa
20.00 İstanbulspor - Beşiktaş
20.00 FT Antalyaspor - Adana Demirspor

18 Eylül Pazar

17.00 Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük
17.00 Trabzonspor - Gaziantep FK
20.00 MKE Ankaragücü - DG Sivasspor
20.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.