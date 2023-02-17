Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçları 25-26 Şubat'ta oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, ertelenen Giresunspor - Kayserispor ve Fenerbahçe - Konyaspor maçlarının 25 Şubat Cumartesi, Beşiktaş - Antalyaspor maçının ise 26 Şubat Pazar günü oynanacağını duyurdu. TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş - Antalyaspor Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacaktır. Bununla birlikte, deprem felaketinden dolayı ertelenen Spor Toto Süper Lig 23. hafta müsabakalarından Giresunspor - Kayserispor ve Fenerbahçe - Konyaspor müsabakaları 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da, Ümraniyespor - Adana Demirspor müsabakası ise 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacaktır."

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