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Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçları hafta sonu oynanacak

Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçları hafta sonu oynanacak
Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçları hafta sonu oynanacak

Spor Toto Süper Lig’de ertelenen 4 karşılaşma yarın ve pazar günü oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'e Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler nedeniyle verilen ara erteleme maçlarıyla start alacak. Süper Lig'in 23. haftasındaki Giresunspor - Kayserispor, Ümraniyespor - Adana Demirspor ve Fenerbahçe - Konyaspor maçları ile Süper Lig'in 14. haftasında Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ileri bir tarihe alınan Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesi yarın ve pazar günü oynanacak.

Ertelenen maçların programları şu şekilde:

Yarın

19.00 Giresunspor - Kayserispor: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Halil Umut Meler

26 Şubat Pazar

16.00 Ümraniyespor - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

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