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Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak erteleme maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gereken ancak Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler sebebiyle ertelenen Giresunspor - Kayserispor, Ümraniyespor - Adana Demirspor ve Fenerbahçe - Konyaspor maçları ile Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ileri bir tarihe alınan Beşiktaş - Antalyaspor mücadeleleri 25 Şubat Cumartesi ve 26 Şubat Pazar günü oynanacak. Bu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler de açıklandı.

Süper Lig'de erteleme maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

25 Şubat Cumartesi
19.00 Giresunspor - Kayserispor: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Halil Umut Meler

26 Şubat Pazar
16.00 Ümraniyespor - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

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