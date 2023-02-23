Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gereken ancak Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler sebebiyle ertelenen Giresunspor - Kayserispor, Ümraniyespor - Adana Demirspor ve Fenerbahçe - Konyaspor maçları ile Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ileri bir tarihe alınan Beşiktaş - Antalyaspor mücadeleleri 25 Şubat Cumartesi ve 26 Şubat Pazar günü oynanacak. Bu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler de açıklandı.
Süper Lig'de erteleme maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
25 Şubat Cumartesi
19.00 Giresunspor - Kayserispor: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Halil Umut Meler
26 Şubat Pazar
16.00 Ümraniyespor - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
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