Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gereken ancak Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler sebebiyle ertelenen Giresunspor - Kayserispor, Ümraniyespor - Adana Demirspor ve Fenerbahçe - Konyaspor maçları ile Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ileri bir tarihe alınan Beşiktaş - Antalyaspor mücadeleleri 25 Şubat Cumartesi ve 26 Şubat Pazar günü oynanacak. Bu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler de açıklandı.

Süper Lig'de erteleme maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

25 Şubat Cumartesi

19.00 Giresunspor - Kayserispor: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Halil Umut Meler

26 Şubat Pazar

16.00 Ümraniyespor - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

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