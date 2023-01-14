Spor Toto Süper Lig'de Haliç derbisi heyecanı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük yarın saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Ligde geride kalan maçlarda Karagümrük 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile topladığı 20 puanla 10. sırada yer alıyor. Paşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile aldığı 18 puanla 14. sırada bulunuyor.

Ligde 11. randevu

Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük, bugüne kadar Süper Lig'de 10 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda Kasımpaşa 4, Fatih Karagümrük de 3 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. İki takım arasında oynanan 4 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu mücadelelerde iki ekip de rakip fileleri 18'er kez rakip fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz sezon Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük sahadan 3-2'lik galibiyet ile ayrılan taraf olmuştu.

Fatih Karagümrük deplasman karnesi

Bu sezon başında Teknik Direktör Andrea Pirlo ile başlayan kadro yapılanması sonrası dikkatleri üzerine çeken Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 8 kez kez deplasman oynarken, bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Kırmızı-siyahlılar, dış sahada oynadığı Ümraniyespor ve Kayserispor maçlarından 3 puan ile dönerken, Sivasspor ve Başakhehir müsabakalarından ise 1 puan ile döndü. İstanbul temsilcisi, Beşiktaş, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Adana Demirspor müsabakalarında ise sahadan mağlup ayrıldı.

Kasımpaşa'nın iç saha durumu

Kasımpaşa, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 9 iç saha müsabakasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Paşa, evinde oynadığı Hatayspor, Gaziantep FK ve Alanyaspor karşılaşmalarında 3 puan elde ederken, MKE Ankaragücü ile de berabere kaldı. Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe, Galatasaray, Adana Demirspor, Sivasspor ve Kayserispor'a ise kaybetti.

Mbaye Diagne derbide yok

Karagümrük'te bu karşılaşmada Senegalli futbolcu Mbaye Diagne sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Lawrence Nicholas ise Kasımpaşa karşısında kart görmesi durumunda Süper Lig'de bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Alanyaspor karşısında cezalı duruma düşecek.

Çağdaş Altay düdük çalacak

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük müsabakasını hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Yiğit Arslan olacak.

Öte yandan Kasımpaşa deplasmanına Fatih Karagümrük taraftarı giremeyecek. Sezonun ikinci yarısında Karagümrük ev sahipliğinde oynanacak müsabakada da yine rakip takım taraftarları alınmayacak.

Yunus Kılıç



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