Spor Toto Süper Lig'de ilk devre bitiyor

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın, 23 Aralık Pazar ve 24 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü, Göztepe'yi ağırlayacak. Lider M. Başakşehir de A. Alanyaspor'a konuk olacak. Haftanın önemli maçında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek. Galatasaray, sahasında DG Sivasspor ile oynayacakken, Fenerbahçe de Antalyaspor ile dış sahada mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın

13.30 MKE Ankaragücü - Göztepe

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

23 Aralık Pazar

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Kayserispor

16.00 Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor

16.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor

19.00 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor

24 Aralık Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe

20.00 Akhisarspor - Atiker Konyaspor