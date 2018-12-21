Spor Toto Süper Lig'de ilk devre bitiyor

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın, 23 Aralık Pazar ve 24 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü, Göztepe'yi ağırlayacak. Lider M. Başakşehir de A. Alanyaspor'a konuk olacak. Haftanın önemli maçında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek. Galatasaray, sahasında DG Sivasspor ile oynayacakken, Fenerbahçe de Antalyaspor ile dış sahada mücadele edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
Yarın
13.30 MKE Ankaragücü - Göztepe
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş
23 Aralık Pazar
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Kayserispor
16.00 Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
16.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor
19.00 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor
24 Aralık Pazartesi
20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe
20.00 Akhisarspor - Atiker Konyaspor