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Spor Toto Süper Lig'de son hafta programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de son hafta programı açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de son hafta programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu 38. ve son hafta programı açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 38. haftasında oynanacak müsabakaların programı belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklanan program şu şekilde:

20 Mayıs Cuma
20.00 Antalyaspor - Galatasaray
20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Çaykur Rizespor

21 Mayıs Cumartesi
16.00 Altay - Kasımpaşa
16.00 Sivasspor - Kayserispor
19.00 Beşiktaş - Konyaspor
19.00 Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe

22 Mayıs Pazar
16.00 Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor
16.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor
19.00 Hatayspor - GZT Giresunspor
19.00 Adana Demirspor - Göztepe

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