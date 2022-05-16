Spor Toto Süper Lig'de son hafta programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 38. haftasında oynanacak müsabakaların programı belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklanan program şu şekilde:
20 Mayıs Cuma
20.00 Antalyaspor - Galatasaray
20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Çaykur Rizespor
21 Mayıs Cumartesi
16.00 Altay - Kasımpaşa
16.00 Sivasspor - Kayserispor
19.00 Beşiktaş - Konyaspor
19.00 Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
22 Mayıs Pazar
16.00 Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor
16.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor
19.00 Hatayspor - GZT Giresunspor
19.00 Adana Demirspor - Göztepe