Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta heyecanı yarın, 29 Ekim Cumartesi, 30 Ekim Pazar ve 31 Ekim Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşılaşacak. Lider Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor mücadele edecek. Beşiktaş ise evinde Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Bu haftayı BAY olarak Trabzonspor geçirecek.
Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın programı şöyle:
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Yarın
- 20.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray: Bahattin Şimşek
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29 Ekim Cumartesi
- 14.30 Konyaspor - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
- 20.00 Alanyaspor - Gaziantep: Arda Kardeşler
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30 Ekim Pazar
- 14.30 Ankaragücü - Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
- 17.00 Beşiktaş - Ümraniyespor: Tugay Kaan Numanoğlu
- 17.00 Kayserispor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
- 20.00 İstanbulspor - Fenerbahçe: Mustafa Kürşad Filiz
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31 Ekim Pazartesi
- 20.00 Sivasspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan
- 20.00 Medipol Başakşehir - Giresunspor: Mert Güzenge
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