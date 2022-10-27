Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta heyecanı yarın, 29 Ekim Cumartesi, 30 Ekim Pazar ve 31 Ekim Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşılaşacak. Lider Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor mücadele edecek. Beşiktaş ise evinde Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Bu haftayı BAY olarak Trabzonspor geçirecek.

Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın programı şöyle:

Yarın



20.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray: Bahattin Şimşek

29 Ekim Cumartesi



14.30 Konyaspor - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

20.00 Alanyaspor - Gaziantep: Arda Kardeşler

30 Ekim Pazar



14.30 Ankaragücü - Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Beşiktaş - Ümraniyespor: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 Kayserispor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

20.00 İstanbulspor - Fenerbahçe: Mustafa Kürşad Filiz



31 Ekim Pazartesi



20.00 Sivasspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan

20.00 Medipol Başakşehir - Giresunspor: Mert Güzenge

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