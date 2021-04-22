Spor yapanlar dikkat, aylarca spordan uzak kalmanıza sebep olabilir

“Ön çapraz bağ kopması ciddi bir problem”

Medicana Sivas Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Turan Taş, özellikle sporcularda görülen ön çapraz bağ kopması en az 6 ay müsabakalardan uzak kalmaya neden olan ciddi bir problem olduğunu söyleyerek, “ Vücudumuzda önemli bir göreve sahip olan ön çapraz bağ femur ve tibia kemiklerini birbirine bağlayarak tibia kemiğinin öne ya da arkaya doğru yer değiştirmesini engeller. Bu, dizin belli bir doğrultuda hareket edebilmesi açısından önemlidir. Özellikle sporcularda görülen ön çapraz bağ kopması en az 6 ay müsabakalardan uzak kalmaya neden olan ciddi bir problemdir. Ön çapraz bağ koptuğunda menüsküs ve diğer bağ yaralanmalarının görülme ihtimali de yüksektir" dedi.

Taş, ön çapraz bağ çoğunlukla direkt travmaya bağlı kopmadığını söyleyerek, "Bacağın yerde sabitken aniden dönmesi kopmanın en sık görülen nedenidir. Futbolculardan örnek vermek gerekirse, frikik kullanma esnasında topa vurdukları bacak değil, yerde sabit kalan bacağın dönmesi kopmayı meydana getirir. Bazen temaslı darbeler, yüksekten düşme ve trafik kazaları sonucunda da kopma görülebilir" diye konuştu.

“Ön çapraz bağın koptuğu bacağınıza kesinlikle yük vermeyin”

Ön çapraz bağın koptuğu bacağa kesinlikle yük verilmemesi gerektiğini ifade eden Taş, "Bağın koptuğu bacağınıza kesinlikle yük vermeyin. Doktora gidene kadar dizinize buz uygulaması yapın, buzu birkaç katla sarıp 20 dakika boyunca uygulayın, 2 saatte bir tekrarlayın, derhal ortopedi hekimine başvurun. Bazen doktorunuz ameliyata gerek duymayabilir. Bu durumda diz ve çevresini güçlendirmeye yönelik fizyoterapi uygulamalarına başvurulur. Eğer doktor ameliyat kararı aldıysa ve siz bu karara uymuyorsanız daha ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Tedavisi tam olarak gerçekleşmemiş bir ön çapraz bağ hem hastalığın ilerlemesine hem de dizdeki diğer yapıların bozulmasına neden olabilir" şeklinde konuştu.

Volkan Kaplan

