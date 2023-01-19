Spor yaparken rahatsızlanan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Algül ailesini yasa boğan olay, Ortakent Mahallesi'nde ailenin işlettiği otelin rezidans bölümünde meydana geldi. Akşam yemeğinden sonra, saat 22.45 sularında rezidansın balkonunda ip atlayarak spor yapan 19 yaşındaki Bulut Algül, aniden fenalaştı.

Baygın halde bulunduktan sonra hızlı bir şekilde Acıbadem Bodrum Hastanesine kaldırılan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

Bulut Algül'ün ani vefatı ailesini ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Algül'ün efora bağlı kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor.

Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Hamdi Yörür - Eren Ayhan



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