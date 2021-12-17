'Spor yaralanmaları menisküs yırtığına yol açabiliyor'

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Op. Dr. Merdan Artuç, menisküs yırtılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Artuç, menisküsün uyluk kemiği ile kaval kemiği arasında bulunan fibrokartilaj bir yapı olduğunu ifade ederek, “İç ve dış menisküsten oluşmaktadır. Esas görevi diz ekleminin uyumunu sağlamak ve şok absorbe etmek olup, diz kıkırdaklarının korunmasında son derece önemli bir yapıdır. Menisküs yırtığı bu yapının yırtılmasıdır. Sıklıkla sporla ilgilenen genç hastalarımızda görülürken, daha ileri yaştaki hastalarımızda dejeneratif yırtıklar görebilmekteyiz. Menisküs yırtıkları sıklıkla spor esnasında kişinin ani yön değiştirmesi ve durması sırasında ortaya çıkan gövdenin dizin üzerinde dönmesi sonucu oluşur. Akut dönemde hastaların dizinde şiddetli ağrı ve diz içi kanamaya bağlı şişlik oluşabilirken, büyük yırtıklarda kilitli diz dediğimiz dizi hiç hareket ettirememe olabilir ve bu ortopedik acildir. Kronik dönemde ise çömelip kalkmalarda, merdivenden inip çıkmalarda ağrı ve kilitlenme, takılma gibi mekanik bulgular görülebilir. Menisküs yırtıkları yırtığın yeri ve şekline göre değişkenlik göstermekle birlikte sadece küçük ve stabil olan yırtıklarda sınırlı ameliyatsız iyileşme şansı vardır” diye konuştu.

"Genç hastalarda erken dönem ameliyatlar daha başarılı"

Menisküs yırtığı tanısının hastaların şikayeti ve fiziki muayene ile koyulduğunu belirten Op. Dr. Artuç, sözlerine şöyle devam etti: "Yırtığın şekli, büyüklüğünü tespit etmek ve tedavi planını yapabilmek için altın standart olan tetkik MR'a başvurmaktayız. Genç hastalarda iyileşme şansının daha fazla olması ve yırtığın büyümemesi adını olabildiğince erken dönemde ameliyat yapılması gerekiyor. İleri yaş dejeneratif yırtığı olan hastalarımızda ise öncelikle cerrahi dışı ilaç tedavisi ve fizik tedavi verebilmekteyiz, konservatif tedavilerden fayda görmez ise o zaman cerrahi tedavi planlanmalı. Menisküs yırtıklarında menisküsün önemli fonksiyonlarından dolayı her zaman önceliğimiz menisküsü onarmak olmalı. Menisküs onarıldıktan sonra iyileşme süreci başlıyor. Hastalara belli bir süre yük verdirmiyoruz ve özel açı ayarlı dizlikler yardımı ile diz hareketini kısıtlayıp, kademeli olarak eklem hareket açısını arttırıyoruz. Ameliyat sonrası hasta doktoru ile çok iyi bir iş birliği içerisinde olmalı ve doktorunun önerilerine uyması gerekiyor. Bazen dikilmesi imkansız yırtıklarla karşılaşabiliyoruz, bu durumlarda hastanın şikayetlerini gidermek için yırtılan yeri temizliyoruz. Bu hastalar daha erken gündelik yaşama dönebiliyorlar".

"Diz çevresi kaslarını egzersizle güçlendirin"

Op. Dr. Merdan Artuç, "Menisküs iyileştikten sonra tekrar yırtılır mı sorusu araba lastiği değiştikten sonra tekrar patlar mı sorusuna benziyor. Yine aynı ya da benzer travmalara maruz kalınırsa tekrar yırtılabiliyor ya da bir başka yerden yırtılabiliyor. Bunu önlemek için de dikkatli olunması ve diz çevresi kaslarının güçlendirilmesi gerekiyor. Menisküs yırtığının oluşmaması için söylediğimiz gibi diz çevresi kasları güçlendiren egzersizler yapmak, dizi zorlayıcı hareket ve aktivitelerden kaçınmak, kilo almamak, sportif aktiviteler öncesi yeterli ısınma yapmak çok önemlidir. Bilinçsiz spor yapmaktan ve spor sırasındaki bilinçsiz hareketlerden kaçınmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.