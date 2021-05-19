Sporcular havada uçup, karada karate yaptı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi Alanya'da da büyük sevinçle karşılandı. Bu kapsamda Alanya Belediyesi Karate Takımı'ndaki 20 sporcu, paraşüt etkinliği düzenledi.

Deniz seviyesinden 800 metre yükseklikteki Yassı Tepe'den yamaç paraşütü pilotuyla sporcular, kendilerini boşluğa bıraktı. Alanya'nın eşsiz manzarasında dakikalarca havada süzülen sporcular, adrenalin yaşanıp Kleopatra Plajı'na iniş yapan gençler burada da karate gösterisi yaparak etkinliği tamamladı.

Etkinlik hakkında bilgi veren yamaç paraşütü eğitmeni Sedat Narkuz, güzel bir etkinlik olduğu söyledi. Narkuz, “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için güzel bir etkinlik ayarladık. Burada sporcu arkadaşlarımız güzel gösteriler yaptı. Daha sonra ise tüm sporcu arkadaşlarımızı uçurduk. Güzel bir gün geçirmelerini sağladık. Çocuklar ilk defa uçtular ve gerçekten havadayken çok heyecanlıydılar. Çok mutlu oldular. Onların gülücükleri şuanda dünyaya değer” dedi.

“Çok heyecanlandım”

Paraşütle uçan sporcu Ecrin Zehra Sert, çok güzel etkinlik olduğunu belirterek, “Gerçekten uçmak çok farklı bir duyguydu. Çok heyecanlandım. İndikten sonra da arkadaşlarımızla karate gösterisi yaptık” diye konuştu.

Sporcu Asıl Zekeriya Kaya ise şunları söyledi: “Alanya Belediyesi Karate takımıyla birlikte yamaç paraşütü uçuşu sergiledik. Normalde havada korkmamız gerekirdi ama gerçekten çok heyecanlandıydı" diye konuştu.

Erdal Anak

