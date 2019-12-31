Sporda 2019 böyle geçti

Ayrıca Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İbrahim Çolak, Dünya Şampiyonası tarihinde madalya kazanan ilk Türk cimnastikçi unvanını elde ederek 2019'a damga vurdu.

2019 yılında Dünya, Avrupa ve Türkiye'de yaşanan önemli spor olayları şöyle:

Ozan ve Merih'e büyük onur

UEFA tarafından açıklanan 50 kişilik 2019 yılında takip edilmesi gereken genç futbolcular listesinde Türkiye'den Galatasaray'ın 18 yaşındaki oyuncusu Ozan Kabak ile Alanyaspor'dan 20 yaşındaki Merih Demiral yer aldı.

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i evinde 2-1 mağlup ederek 22. lig şampiyonluğunu elde etti. Aslan, ayrıca Sivas'ta 15 Mayıs'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Akhisarspor'u 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşırken, 7 Ağustos'ta da Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti ve 6. kez Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Ceferin yeniden başkan

Aleksander Ceferin, 43. Olağan UEFA Kongresi'nde yapılan oylamayla yeniden UEFA başkanlığına seçildi. Oylamaya tek aday olarak giren Ceferin, gerçekleşen seçimin ardından 2023'e kadar görevde kalmaya hak kazandı.

FIFA'da Infantino devam etti

Fransa'nın başkenti Paris'te FIFA'ya üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen olağan kongrede başkanlık seçiminde mevcut başkan Gianni Infantino, tek aday olarak girdiği seçimde 2023 yılına kadar başkanlıkta kalmayı garantiledi.

Lucescu görevden alındı

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Mircea Lucescu'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. 4 Ağustos 2017'de Fatih Terim'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Lucescu, görevde kaldığı 557 günde 17 maçta sadece 4 galibiyet alabildi.

Şenol Güneş, millilerin yeni teknik direktörü oldu

A Milli Futbol Takımı'nda Lucescu'nun görevine son verilmesinin ardından teknik direktörlüğe Şenol Güneş getirildi. Ayı-yıldızlı takımla 4 yıllık sözleşme imzalayan Güneş, aynı dönemde Beşiktaş'ın da başında bulunuyordu. Kısa bir süre hem Beşiktaş hem de milli takım teknik direktörü olarak çalışan deneyimli çalıştırıcı, daha sonra siyah-beyazlılarla yollarını ayırdı.

Yıldırım Demirören istifa etti

26 Şubat 2012'den beri TFF başkanlığını yürüten Yıldırım Demirören, görevinden istifa etti. İddaa ihalesine giren ve bu ihaleyi de kazanan Demirören, bu nedenle başkanlıktan ayrıldı. Haziran ayındaki seçime kadar Başkanvekili Hüsnü Güreli bir süre başkanlığa vekalet etti.

Van Persie ve Sneijder futbolu bıraktı

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Hollandalı futbolcu Robin van Persie ile kariyerinde Galatasaray'da bulunan Wesley Sneijder futbola veda etti. Persie, Feyenoord'un sahasında ADO Den Haag'a 2-0 yenildiği maçta uzatma dakikalarında oyundan alınarak aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. Real Madrid, Inter, Galatasaray, Nice ve El-Gharafa kulüplerinde oynayan Sneijder de futbolu bırakan bir diğer isim. Sarı-kırmızılılar ile toplamda 8 kupa kazanan Hollandalı, 134 kez de Hollanda Milli Takım formasını giydi.

Beşiktaş'ta Avcı dönemi

Beşiktaş, Şenol Güneş'in yerine takımın başına Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı'yı getirdi. Siyah-beyazlılar, başarılı çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF'nin yeni başkanı Nihat Özdemir

Haziran ayında gerçekleşen TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Nihat Özdemir, 179 oyla başkanlığa seçildi. TFF'nin 42. başkanı olan Özdemir, 4 yıl boyunca bu görevi sürdürecek.

Devler Ligi'nde şampiyon Liverpool

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Tottenham'ı 2-0 mağlup eden Liverpool, şampiyon oldu. Salah ve Origi'nin golleriyle zafere ulaşan İngiliz ekibi, 1977, 1978, 1981, 1984 ve 2005 yıllarının ardından 6. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Süper Kupa'da da zafer Liverpool'un

Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa'nın sahibi Liverpool oldu. Normal süresi 1-1 biten müsabakada Chelsea'yi penaltılarla 5-4 mağlup eden Liverpool, 4. Süper Kupa zaferine İstanbul'da uzandı.

Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea

UEFA Avrupa Ligi finalinde Arsenal'ı 4-1 yenen Chelsea şampiyonluğa ulaştı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan finalde Chelsea'ye zaferi getiren golleri Giroud, Pedro ve Hazard (2) attı. Arsenal'in tek golü de Iwobi'den geldi.

Türkler Avrupa'ya açıldı

Milli futbolcu Merih Demiral, Juventus ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fransız ekibi Lille de 17.5 milyon Euro bedelle Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna kattı. Cengiz Ünder'in top koşturduğu Roma, Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki stoperi Yıldırım Mert Çetin'i de transfer etti.

Cezayir 29 yıl sonra kazandı

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal'i 1-0 yenen Cezayir, tam 29 yıl sonra ikinci kez kupayı müzesine götürerek büyük bir başarıya imza attı.

Griezmann Barcelona'da

Antoine Griezmann, Atletico Madrid'e 120 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek Barcelona'ya transfer oldu. Katalan ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayan Griezmann'un yeni serbest kalma bedeli ise 800 milyon Euro oldu.

Falcao, Galatasaray'da

Galatasaray, devre arası transfer döneminde dünyaca ünlü futbolcu Radamel Falcao'yu kadrosuna kattı. 33 yaşındaki futbolcu ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalandı. Çok sayıda sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız futbolcuyu Atatürk Havaalanı'nda meşalelerle karşıladı.

Hazard, Madrid'in en pahalı transferi

Real Madrid, Chelsea'den Eden Hazard'ı 100 milyon Euro'ya renklerine bağladı. 5 yıllığına kadroya katılan Hazard, İspanyol ekibinin en pahalı transferi oldu. Madrid'de, Hazard'tan önce bu rekor, 96 milyon Euro'ya transfer edilen Cristiano Ronaldo'ya aitti.

Avrupa'nın en iyisi van Dijk

Liverpool'un Hollandalı yıldızı Virgil van Dijk, 'Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu' ödülünü kazandı. 2018 yılında Southampton'dan Liverpool'a transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Ballon d'Or Messi'nin

FIFA tarafından 2019 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesinde Barcenolı futbolcu Lionel Messi, Liverpool'dan Virgil van Dijk ve Juventus'tan Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak Ballon d'Or'un 6. defa sahibi oldu.

Emre Demir tarihe geçti

Kayserispor'un 15 yaşındaki futbolcusu Emre Demir, Süper Lig'in 11. haftasında Kayseri temsilcisinin deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu maçta filelerini havalandırarak lig tarihinin en genç golcüsü olarak tarihe geçti.

A Milli Takım EURO 2020'de

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'da Türk Telekom Stadyumu'nda İzlanda ile 0-0 berabere kalarak turnuvayı katılmayı garantiledi. Fransan'ın ardından ikinci sırada gruptan çıkan A Milli Takım, 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra 5. kez EURO 2020'de mücadele edecek.

UEFA'da Türkiye ve Başakşehir'e soruşturma

UEFA, Arnavutluk ve Fransa maçlarında attıkları golden sonra asker selamı veren A Milli Futbol Takımı oyuncularının siyasi provakasyon içinde oldukları gerekçesiyle soruşturma başlattı. Bunun yanında UEFA, Başakşehir'in Avrupa Ligi'nde sahasında Wolfsberger'i 1-0 mağlup ettiği maçta attığı golden sonra asker selamı veren İrfan Can Kahveci'nin sevincinden dolayı da turuncu-lacivertlilere soruşturma açtı.

Kartal'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi, başkan seçildi. Rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı 5009 oyla geride bırakan Çebi, siyah-beyazlıların 34. başkanı oldu.

Türkiye'nin EURO 2020 rakipleri belli oldu

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleşen Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuralarında Türkiye, A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti. Milliler, turnuvanın açılış maçında 12 Haziran 2020'de Roma'da İtalya ile karşılaşacak.

Süper Lig'de ilk kadın başkan Berna Gözbaşı

Kayserispor'da Erol Bedir'in başkanlığı bırakmasının ardından 7 Aralık'ta gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda Berna Gözbaşı, oy birliğiyle yönetim kurulu başkanı seçildi. Gözbaşı, böylelikle Süper Lig'in ilk kadın başkanı unvanının sahibi oldu.

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Mehmet Sepil

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanı oldu. Sepil, tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurulda oy birliğiyle başkanlığa geldi.

Potada Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe Beko, Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes'i 80-70 yenerek, Türkiye Kupası'nı 6. kez müzesine götürdü. Kadınlar Türkiye Kupası'nı da BOTAŞ'ı 60-53 mağlup eden sarı-lacivertliler kazandı.

Kadınlarda şampiyon Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe Kadın Takımı, Kadınlar Basketbol Ligi'nin final serisinde Çukurova'yı 3-1'le geçerek şampiyonluğunu ilan etti. 14. kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, ligde en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını oldu.

Anadolu Efes, Avrupa ikincisi oldu

Euroleague'de Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, ülkemizi temsilen Final-Four'a kaldı. İlk maçta Fenerbahçe Beko'yu deviren Anadolu Efes, adını finale yazdırdı. Efes, finalde CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek Avrupa ikincisi oldu. Fenerbahçe Beko ise üçüncülük maçında Real Madrid'e 75-94 mağlup oldu ve Avrupa 4.'lüğü elde etti.

NBA'de şampiyon Toronto Raptors!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde son iki senenin şampiyonu Golden State Warriors'ı 114-110 yenen Toronto Raptors, seriyi 4-2 kazandı ve tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Genç dev adamlar Avrupa ikincisi oldu

Yunanistan'da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, finalde İspanya'ya 57-53 mağlup oldu ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Potada bir bronz madalya geldi

2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'da Almanya ile üçüncülük maçına çıkan Türkiye, parkeden 76-65'lik skorla ayrıldı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Dünyanın en büyüğü İspanya oldu

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 95-75 yenen İspanya şampiyon oldu. Şampiyonada Türkiye grubunu üçüncü tamamlamıştı. 12 Dev Adam, klasman mücadelesinde Yeni Zelanda'ya 102-101 yenilmesine rağmen olimpiyat elemelerine katılma hedefine ulaştı.

Anadolu Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu

Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko'yu 79-74 yenen Anadolu Efes kazandı. Kadınlarda ise Çukurova Basketbol'u 86-62 deviren Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.

Filenin Sultanları, Avrupa ikincisi!

2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda tarihinde ikinci kez adını finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-2 kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Finalde Türkiye'yi yenen Sırbistan, üst üste 2, toplamda ise 3. kez şampiyon oldu.

Erkekler Kupa Finalinde zafer Fenerbahçe'nin

Voleybol Erkekler Kupa Finali'nde Galatasaray'ı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu. Kadınlar finalinde ise Eczacıbaşı, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek kupaya uzandı.

Filede erkeklerde Fenerbahçe, kadınlarda ise Vakıfbank şampiyon oldu

Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinin beşinci maçında Arkas Spor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu. Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinde Eczacıbaşı Vitra'yı 3-2'lik seri sonucu deviren Vakıfbank üst üste 2, toplamda 11'inci şampiyonluğunu kazandı.

A Milliler filede şampiyon oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Eczacıbaşı'dan gümüş madalya

2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, Vakıfbank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı aldı. Öte yandan FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Finali'nde Imoco Volley'e 3-1 yenilen Eczacıbaşı, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Güreşte madalyalar geldi

Kazakistan'da düzenlenen yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'na Rıza Kayaalp, Grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Hinds'i 3-1 yendi ve 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Aynı turnuvada 97 kiloda Cenk İldem bronz, serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, 57'de Süleyman Atlı ise gümüş madalya elde etti. Öte yandan güreş milli takımı Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 6'sı altın olmak üzere 16 madalya kazandı. Ayrıca Dünya Gençler Şampiyonası'nda Kerem Kamal, grekoromen 60 kiloda altın madalyaya uzandı.

Ali Gürbüz 3. kez başpehlivan

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu'yu finalde mağlup eden Ali Gürbüz 3. kez başpehlivan oldu.

Boksta Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu!

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli, 69 kilo finalinde Çinli Liu Yang'ı yenip, dünya şampiyonu oldu. 51 kiloda ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı. Öte yandan Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ile 81 kiloda Elif Güneri, altın, 60 kiloda Sema Çalışkan ve 69 kiloda Busenaz Sürmeneli bronz madalyada kazandı.

Erbil Avrupa Şampiyonu

Nisanur Erbil, Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldu. Öte yandan Özbekistan'da düzenlenen şampiyonada Selin Ünlüdağ, Aylin Çakır ve Nisanur Erbil'den oluşan Genç Kızlar Kılıç takımı Gençler Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.

İbrahim Çolak'tan tarihi başarı

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen 2019 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda 18 yaşındaki sporcu İbrahim Çolak altın madalya kazanarak büyükler jimnastikte dünya şampiyonu olan ilk Türk sporcu oldu.

İrem Yaman, dünya şampiyonu

İngiltere'de düzenlenen Tekvando Şampiyonası'nda Brezilyalı Caroline Santos ile karşılaşan İrem Yaman, rakibini 21-7 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. İrem, iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu olmayı da başardı.

Sümeyye Boyacı gümüş madalya kazandı

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonada, Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu, 50 metre sırtüstü finallerinde mücadele etti. Sümeyye Boyacı 44.74'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Öte yandan milli yüzücü Emre Sakçı, İskoçya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalamada gümüş madalya aldı. Sakçı, Türkiye'ye bu alandaki ilk madalyasını kazandırdı.

Şahika Ercümen'den dünya rekoru

Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Mersin'in Aydıncık ilçesinde yer alan Gilindire Mağarası'nda paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

2019'da spor camiasını acı kayıpları ise şu şekilde:

Sala uçak kazasında hayatını kaybetti

2019 yılında spor camiası birçok acı kaybını yaşadı. 21 Ocak 2019 tarihinde Fransa'nın Nantes şehrinden, Galler'in başkenti Cardiff'e transfer için uçan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın içinde bulunduğu uçak Manş Denizi üzerinde kayboldu. Uzun süre yapılan araştırmalar sonucu Sala'nın cansız bedenine 8 Şubat'ta ulaşıldı.

Fatih Terim'in acı günü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, 6 Şubat 2019 tarihinde Adana'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Fenerbahçe camiası 'Sinyor'u kaybetti

Fenerbahçe ve Türk spor dünyasının efsane isimlerinden olan Can Bartu 12 Nisan'da hayata gözlerini yumdu. Fenerbahçe'de 1955-1961 yıllarında futbol oynayan Bartu, 6 yıl boyunca da İtalya'nın Fiorentna, Venezia ve Lazio takımlarında da forma giymiş ve 'Sinyor' lakabını almıştı.

Alanyasporlu Sural, trafik kazasında hayata gözlerini yumdu

29 Nisan'da Kayserispor ile oynadıkları karşılaşmanın ardından Alanya'ya dönmek için yola çıkan Alanyasporlu bazı futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Çek oyuncu Josef Sural, yaşamını yitirdi. Sural'ın bu acı ölümü Türk futbolunu derinden sarsmıştı.

Türk güreşin acı kaybı

Ankara'da uzun süredir tedavi gören olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu 85 yaşındaki eski milli güreşçi Tevfik Kış, 4 Eylül'de tarihinde hayatını kaybetti.

Galatasaraylı Yılmaz Gökdel 79 yaşında hayatını kaybetti

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü ve Galatasaray'ın efsane oyuncularından olan 79 yaşındaki Yılmaz Gökdel, 4 Kasım'da hayatını kaybetti.

Uygar Aydın - Güven Mert Ercan