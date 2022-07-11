Srebrenitsa soykırımının 27. yılı

Bosna Hersek'in doğusunda yer alan Srebrenitsa'da 11 Temmuz 1995 yılında binlerce kişinin katledildiği soykırımın 27. yılında Potocari Anıt Merkezi'nde anma töreni düzenlendi.

Törende Türkiye adına konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa'ya üçüncü gelişi olduğunu söyleyerek, "Her geldiğimizde burada yaşanmışlıkları, buradaki kederi, buradaki acıyı, buradaki ağır imtihanları sanki bizler de yaşıyor gibi çok derin insani hüzünler içerisinde törenlere katılıyoruz ve hiçbir zaman da Srebrenitsa Soykırımı'nın unutulmaması için hep beraber çalışmaya gayret ediyoruz. Bosna Hersek'in efsanevi lideri Aliya İzzebegoviç'in şu sözlerini hatırlatmak isterim. Ne yaparsanız yapın, sakın soykırımı unutturmayın. Eğer soykırımı unutturursanız soykırım tekrarlanır. Bir daha böyle acıların yaşanmaması için soykırımın suçlularının uluslararası alanda en ağır şekilde cezalandırılmaları ve bu suça ortak olanların da mahkeme önüne çıkartılmaları şarttır. Bu soykırımların bir daha yaşanmaması için nefret suçlarının, ırkçılığın, ayrımcılığın, islamofobinin artık insanlık bakımından mücadele edilecek alanlar olarak görülmesi gerekir. Bu soykırımla birlikte barış içerisinde yaşamak, insan onuruna saygı göstermek ve karşı taraftakini de en az kendi kadar değerli görmek konusunda insanlığın ortak bir eğitim çabası içerinde bulunması da herhalde kaçınılmaz bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

Törene binlerce kişi katıldı

Katledilen ve kimlikleri tespit edilen 50 soykırım kurbanı için düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı. En büyük insanlık trajedilerinden biri olarak kabul edilen ve insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen soykırımda katledilen ve kimlikleri belirlenen 50 kurbanın naaşları cenaze namazının kılınmasının ardından dualar eşliğinde Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedildi.

Toprağa verilenlerin sayısı 6 bin 721'e yükseldi

Savaşın ardından kayıplar için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda bulunan kurbanlar, kimlik tespitinden sonra her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda törenle toprağa veriliyor. Bu yılki törenle birlikte toprağa verilen Srebrenitsa kurbanlarının sayısı 6 bin 721'e yükseldi.

Osman Hodzic